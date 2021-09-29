Порту — Ливерпуль 1:5 Видео голов и обзор матча

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В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в гостях уничтожил Порту (5:1).

В составе команды Юргена Клоппа оформленными дублями отметились Салах и Фирмино, а еще один мяч записан в актив Мане. У "драконов" единственный результативный удар получился у Тареми.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Порту — Ливерпуль 1:5

Голы: Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81 — Тареми, 75