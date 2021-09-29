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-
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Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
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-
20 октября
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Порту — Ливерпуль 1:5 Видео голов и обзор матча

29 сентября 2021

Порту — Ливерпуль, Getty Images

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в гостях уничтожил Порту (5:1).

В составе команды Юргена Клоппа оформленными дублями отметились Салах и Фирмино, а еще один мяч записан в актив Мане. У "драконов" единственный результативный удар получился у Тареми.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Порту — Ливерпуль 1:5
Голы: Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81 — Тареми, 75

Порту: Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 56), Отавио (Фабиу Виейра, 14), Сержиу Оливейра (Пепе, 67), Урибе (Витинья, 56), Корона, Тареми, Тони Мартинес (Груйич, 46), Диас.
 
Ливерпуль: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 66), Салах (Фирмино, 67), Мане (Минамино, 67), Диогу Жота (Ориги, 88).
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