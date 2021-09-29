Порту — Ливерпуль 1:5 Видео голов и обзор матча

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в гостях уничтожил Порту (5:1).
В составе команды Юргена Клоппа оформленными дублями отметились Салах и Фирмино, а еще один мяч записан в актив Мане. У "драконов" единственный результативный удар получился у Тареми.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Порту — Ливерпуль 1:5
Голы: Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81 — Тареми, 75
Порту: Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 56), Отавио (Фабиу Виейра, 14), Сержиу Оливейра (Пепе, 67), Урибе (Витинья, 56), Корона, Тареми, Тони Мартинес (Груйич, 46), Диас.
Ливерпуль: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 66), Салах (Фирмино, 67), Мане (Минамино, 67), Диогу Жота (Ориги, 88).