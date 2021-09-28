Александер-Арнольд не сыграет против Порту из-за травмы

Футболист получил повреждение паха.

Фланговый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд травмировался перед матчем Лиги чемпионов с Порту.

Футболист получил повреждение паха на разминке, в следствии чего не сможет принять участие в матче. Также, участие англичанина в матче седьмого тура АПЛ против Манчестер Сити под вопросом. По словам главного тренера "красных" Юргена Клоппа, в клубе рассчитывают на возвращение футболиста в строй не позднее окончания перерыва на игры сборных.

Напомним, в эти минуты Ливерпуль играет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту.