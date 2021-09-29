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-
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-
20 октября
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Ливерпуль разгромил Порту на Драгау

29 сентября 2021

Ливерпуль разгромил Порту на Драгау

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог матча второго тура Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в Португалии не оставил шансов Порту (1:5).

В первом тайме подопечные Юргена Клоппа обеспечили себе уверенный перевес. На 18 минуте Мохаммед Салах подобрал мяч в штрафной площадке и переиграл Кошту.

Уже перед самим перерывом Садио Мане удвоил преимущество английского коллектива. Вингер получил мяч от Милнера и отправил его в пустые ворота.

Во втором тайме Ливерпуль не отдавал Порту инициативу. На 60 минуте счет стал разгромным. Салах сумел оформить дубль, без труда переиграв вратаря соперника.

На 75 Тареми один мяч отквитал, но не на долго. буквально через мгновение свой мяч забил Роберто Фирмино. Спустя пять минут бразилец оформил дубль.

Порту — Ливерпуль 1:5

Голы: Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81 — Тареми, 75

Порту: Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 56), Отавио (Фабиу Виейра, 14), Сержиу Оливейра (Пепе, 67), Урибе (Витинья, 56), Корона, Тареми, Тони Мартинес (Груйич, 46), Диас.
Ливерпуль: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 66), Салах (Фирмино, 67), Мане (Минамино, 67), Диогу Жота (Ориги, 88).
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