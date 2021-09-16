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-
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Атлетико и Порту голами не отметились

16 сентября 2021

Атлетико - Порту, getty images

Мадридцы сыграли вничью на своем поле.

Атлетико в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Порту.

Команде так и не смогли отметиться забитыми голами за девяносто минут игрового времени и в итоге поделили очки.

Атлетико — Порту 0:0

Атлетико: Облак — Фелипе (Эррера, 75), Хименес, Эрмосо (Лоди, 56) — Льоренте, Карраско, Коке (Корреа, 56), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 36) — Суарес, Фелиш (Гризманн, 56).

Порту: Диогу Кошта — Пепе (Маркано, 54), Мбемба, Сануси (Венделл, 46) — Отавио, Урибе (Витинья, 66), Груйич, Корона — Тареми, Тони Мартинес (Сержиу Оливейра, 66), Диас (Пепе, 84).

Предупреждения: Фелиш, Кондогбия, Фелипе — Диас, Сануси, Урибе, Витинья, Корона, Венделл

Удаление: Мбемба

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