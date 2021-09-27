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-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
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-
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Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч с ПСЖ

27 сентября 2021

Александр Зинченко, Getty Images

Украинский полузащитник не полетел с командой в Париж.

Манчестер Сити на своем официальном сайте представил список футболистов, которые отправились в Париж на предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

В списке игроков, названных главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, не оказалось украинского полузащитника Александра Зинченко, который пропустил минувший матч с Челси из-за ушиба.

Напомним, матч ПСЖ — Манчестер Сити состоится завтра, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: ФК Манчестер Сити

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