Бавария — Динамо Киев: где смотреть матч Лиги чемпионов

Киевское Динамо сойдется в противостоянии против мюнхенской Баварии в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится в среду, 29 сентября, на Альянц Арене.
В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна.
Также стоит напомнить, что после завершения поединка Бавария — Динамо Киев на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.