Бавария — Динамо Киев: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в противостоянии против мюнхенской Баварии в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится в среду, 29 сентября, на Альянц Арене.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Бавария — Динамо Киев на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.



