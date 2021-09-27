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-
28 сентября
22:00
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-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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29 сентября
22:00

Супряга, Шкурин, Витиньо и Антюх постараются взломать оборону Баварии в Мюнхене

27 сентября 2021

Фото ФК Динамо

Динамо отправилось на матч 2-го тура Лиги чемпионов.

Мирча Луческу взял с собой в Мюнхен на матч группового раунда против Баварии 24 игрока — сообщил официальный сайт киевлян.

Вратари: Бущан, Бойко, Моргун.

Защитники: Бурда, Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев.

Нападающие: Антюх, Витиньо, Шкурин, Супряга.

Матч Бавария — Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна судейская бригада на матч в Мюнхене.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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