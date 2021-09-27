Стали известны арбитры матча Динамо — Бавария

Главным арбитром встречи будет итальянец.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в гостях сыграет против мюнхенской Баварии.

Главным арбитром поединка будет Марк Гуида из Италии. Гуида работает в Серии А с 2010 года и ранее не обслуживал матчи ни Динамо, ни Баварии.

Его ассистенты - Филипо Мели, Джорджио Перетти. Четвертый арбитр — Фабио Мареска. Арбитр на VAR — Маурицио Мариани, его ассистент — Паоло Валери (все — Италия).

Отметим, что матч Бавария — Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

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