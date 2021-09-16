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-
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Клопп — о матче с Миланом: Это и есть тот футбол, который хочу видеть

16 сентября 2021

Юрген Клопп. Фото Getty Images

Юрген Клопп подвел итоги поединка против Милана в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

Ливерпуль вырвал победу у Милана, уступая по ходу встречи, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник "красных" Юрген Клопп подвел итоги поединка, заявив, что именно такой футбол хочет видеть в исполнении своей команды.

Мы начали просто невероятно. Играли по всей ширине поля и ничего не позволяли соперникам до последних минут перед перерывом, когда были ими наказаны. Все-таки мы немного увлеклись своей игрой, перестали упрощать действия в атаке и неорганизованно отработали в обороне.

Получил ли удовольствие от такой игры? Да, кроме тех самых десяти минут! Честно говоря, это и есть тот футбол, который хочу видеть. В большинстве его фрагментов", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль — Милан.

Напомним, Ливерпуль возглавляет группу B после матчей первого тура, опережая Атлетико и Порту, которые сыграли вничью.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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