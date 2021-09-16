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-
28 сентября
22:00
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-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
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-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
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Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
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Ливерпуль — Милан 3:2 Видео голов и обзор матча

16 сентября 2021

Ливерпуль - Милан, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ливерпуль в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Милан.

Подопечные Юргена Клоппа довольно быстро открыли счет, но под занавес первой половины игры пропустили дважды.

Во втором тайме Ливерпуль вновь смог забить быстрый гол, а чуть позже и вовсе вышел вперед. Как итог, 3:2.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Ливерпуль — Милан 3:2
Голы: Томори, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 — Ребич, 42, Диас, 44

На 14-й минуте Мохаммед Салах (Ливерпуль) не забил пенальти (вратарь).

Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон — Кейта (Тиаго, 71), Хендерсон (Милнер, 84), Фабиньо — Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Ориги (Мане, 63), Жота (Джонс, 70).

Милан: Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Беннасер (Тонали, 71), Кессье — Салемакерс (Флоренци, 62), Браим Диас, Рафаэль Леау (Жиру, 62) — Ребич (Мальдини, 83).

Предупреждения: Милнер — Беннасер, Диас

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