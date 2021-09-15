Ливерпуль вырвал победу у Милана в умопомрачительном поединке

Долгожданное возвращение итальянского Милана на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА попросту не могло быть удостоено противостояния уровня ниже, чем легендарная битва "россонери" и Ливерпуля. Ранее, в рамках официальных поединков эти команды всегда разыгрывали между собой главный трофей европейского клубного футбола, однако на этот раз максимальной наградой за успех для каждой из сторон были три очка в квартете с мадридским Атлетико и португальским Порту. Жребий был безжалостен к этим четырем командам, раз решил поместить их всех в одну группу, которую сразу окрестили "группой смерти".
В своих национальных первенствах на старте сезона коллективы Юргена Клоппа и Стефано Пьоли были непобедимыми, с одним лишь отличием, что "красные" однажды оступились в игре против лондонского Челси (1:1), а вот у "россонери" из соперников подобного уровня был только римский Лацио, но и команда Маурицио Сарри не сумела составить конкуренцию Милану (2:0). В итоге, "красно-черные" вошли в состав сформировавшейся тройки лидеров Серии А, а Ливерпуль делил аналогичный статус сразу с тремя соперниками у себя в английской Премьер-лиге.
Подопечные Клоппа оказались далеко не самыми радушными хозяевами. "Красные" сходу максимально подняли планку прессинга на чужой половине, и на первых минутах было больно смотреть на их соперников, которые растерялись под давлением, и были вынуждены лишь выступать в качестве сторонних наблюдателей, пока группа атаки "красных" разрывала Меньяна. Фигура французского стража ворот в эти минуты выступила на передний план. Майк капитулировал лишь перед неудачным рикошетом от Томори, однако перед этим он и защитники справились с выпадами Ориги, Жоты и Матипа.
Голевую атаку на девятой минуте со стороны Ливерпуля своей активностью на правом фланге атаки создал Трент Александер-Арнольд, быстро сыгравший в стенку с Салахом, после чего уже из пределов штрафной ударом в дальний исполнил "свояка" от английского защитника Милана. В эти минуты особенно остро ощущалось, что набравший ход коллектив Клоппа может снести своих соперников со своего пути, так и не познав сопротивления.
На 14-й минуте, когда мяч угодил в выставленную в сторону руку Беннасера, после удара с левого фланга штрафной от Робертсона, это ощущение лишь обострилось. Хозяева поля получили право на пенальти, однако Салах так и не смог переиграть великолепного Меньяна ударом чуть левее от центра. Дал ли что-то этот момент в плане уверенности гостей в своих силах? На первых порах любой наблюдавший за данным поединком зритель скажет вам, что подобного и близко не ощущалось. Ливерпуль все также продолжал преобладать над оппонентами в скорости перемещений по полю, Милан в обороне кое-как, но отбивался, а дельных предложений из технической зоны не поступало.
Однако, когда в конце первого тайма произошли сразу два взятия ворот Алиссона, то тут уже не грех было поверить в натуральное чудо. Милан дважды взорвался на контратаках в тот момент, когда соперники почувствовали себя полноправными хозяевами ситуации на поле, а Ребич и Диас заставили приехавших на игру итальянских любителей футбола разрыдаться от счастья. Эти эмоции были совершенно оправданны — не было предпосылок к произошедшему. Вот совсем не было!
Начало второй половины матча — Кьер замыкает прострел Эрнандеса с левого фланга, и даже чуток успевает отпраздновать, но затем приходит понимание, что Тео попал в офсайд во время розыгрыша углового на левом фланге. Как для логичного развития ситуации перед уходом на перерыв — сценарий максимально достойный, но куда пикантнее его сделал второй гол Ливерпуля уже через несколько минут. Меньян почему-то постеснялся перехватывать заброс Ориги на правый фланг штрафной для Салаха, поэтому Мохаммед спокойно толкнул мяч мимо голкипера в сетку.
Наверное, в этот момент и был заранее предопределен результат встречи. Милан намеревался сыграть в экономном оборонительном стиле, однако гол соперников предрасполагал к тому, что вероятность набрать три очка постепенно стремилась к нулевой отметке напротив названия команды гостей. Как только "россонери" попытались остановить этот процесс выходом в атаку, то сразу же были пойманы ответным приемом, а удачный отскок от подачи углового с правого фланга на 69-й минуте позволил Хендерсону нанести прицельный удар с лету в левый нижний угол со средней дистанции.
По сути, этим действием "красные" лишь закрепили то, к чему и так шло дело от момента их второго гола. Милану не хватило эмоций для того, чтобы выдать аналогичный первом тайму отрезок к 25 минут, поэтому счет на табло больше не менялся. В красивой и исключительно спортивной борьбе победу вновь одержал английский коллектив, но кубок чемпионов за нее, на этот раз, он не получит.
В следующем туре английский Ливерпуль сыграет в гостях у португальского Порту, а итальянский Милан на своем поле встретится с мадридским Атлетико.
Ливерпуль
— Милан 3:2
Голы:
Томори, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 — Ребич, 42, Диас, 44
На 14-й минуте Мохаммед Салах (Ливерпуль) не забил пенальти (вратарь).
Ливерпуль:
Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон — Кейта (Тиаго, 71), Хендерсон (Милнер, 84), Фабиньо — Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Ориги (Мане, 63), Жота (Джонс, 70).
Милан:
Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Беннасер (Тонали, 71), Кессье — Салемакерс (Флоренци, 62), Браим Диас, Рафаэль Леау (Жиру, 62) — Ребич (Мальдини, 83).
Предупреждения: Милнер — Беннасер, Диас