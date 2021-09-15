Ливерпуль вырвал победу у Милана в умопомрачительном поединке

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог матча первого тура Лиги чемпионов.

Долгожданное возвращение итальянского Милана на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА попросту не могло быть удостоено противостояния уровня ниже, чем легендарная битва "россонери" и Ливерпуля. Ранее, в рамках официальных поединков эти команды всегда разыгрывали между собой главный трофей европейского клубного футбола, однако на этот раз максимальной наградой за успех для каждой из сторон были три очка в квартете с мадридским Атлетико и португальским Порту. Жребий был безжалостен к этим четырем командам, раз решил поместить их всех в одну группу, которую сразу окрестили "группой смерти".

В своих национальных первенствах на старте сезона коллективы Юргена Клоппа и Стефано Пьоли были непобедимыми, с одним лишь отличием, что "красные" однажды оступились в игре против лондонского Челси (1:1), а вот у "россонери" из соперников подобного уровня был только римский Лацио, но и команда Маурицио Сарри не сумела составить конкуренцию Милану (2:0). В итоге, "красно-черные" вошли в состав сформировавшейся тройки лидеров Серии А, а Ливерпуль делил аналогичный статус сразу с тремя соперниками у себя в английской Премьер-лиге.

Подопечные Клоппа оказались далеко не самыми радушными хозяевами. "Красные" сходу максимально подняли планку прессинга на чужой половине, и на первых минутах было больно смотреть на их соперников, которые растерялись под давлением, и были вынуждены лишь выступать в качестве сторонних наблюдателей, пока группа атаки "красных" разрывала Меньяна. Фигура французского стража ворот в эти минуты выступила на передний план. Майк капитулировал лишь перед неудачным рикошетом от Томори, однако перед этим он и защитники справились с выпадами Ориги, Жоты и Матипа.

Голевую атаку на девятой минуте со стороны Ливерпуля своей активностью на правом фланге атаки создал Трент Александер-Арнольд, быстро сыгравший в стенку с Салахом, после чего уже из пределов штрафной ударом в дальний исполнил "свояка" от английского защитника Милана. В эти минуты особенно остро ощущалось, что набравший ход коллектив Клоппа может снести своих соперников со своего пути, так и не познав сопротивления.

На 14-й минуте, когда мяч угодил в выставленную в сторону руку Беннасера, после удара с левого фланга штрафной от Робертсона, это ощущение лишь обострилось. Хозяева поля получили право на пенальти, однако Салах так и не смог переиграть великолепного Меньяна ударом чуть левее от центра. Дал ли что-то этот момент в плане уверенности гостей в своих силах? На первых порах любой наблюдавший за данным поединком зритель скажет вам, что подобного и близко не ощущалось. Ливерпуль все также продолжал преобладать над оппонентами в скорости перемещений по полю, Милан в обороне кое-как, но отбивался, а дельных предложений из технической зоны не поступало.

Однако, когда в конце первого тайма произошли сразу два взятия ворот Алиссона, то тут уже не грех было поверить в натуральное чудо. Милан дважды взорвался на контратаках в тот момент, когда соперники почувствовали себя полноправными хозяевами ситуации на поле, а Ребич и Диас заставили приехавших на игру итальянских любителей футбола разрыдаться от счастья. Эти эмоции были совершенно оправданны — не было предпосылок к произошедшему. Вот совсем не было!

Начало второй половины матча — Кьер замыкает прострел Эрнандеса с левого фланга, и даже чуток успевает отпраздновать, но затем приходит понимание, что Тео попал в офсайд во время розыгрыша углового на левом фланге. Как для логичного развития ситуации перед уходом на перерыв — сценарий максимально достойный, но куда пикантнее его сделал второй гол Ливерпуля уже через несколько минут. Меньян почему-то постеснялся перехватывать заброс Ориги на правый фланг штрафной для Салаха, поэтому Мохаммед спокойно толкнул мяч мимо голкипера в сетку.

Наверное, в этот момент и был заранее предопределен результат встречи. Милан намеревался сыграть в экономном оборонительном стиле, однако гол соперников предрасполагал к тому, что вероятность набрать три очка постепенно стремилась к нулевой отметке напротив названия команды гостей. Как только "россонери" попытались остановить этот процесс выходом в атаку, то сразу же были пойманы ответным приемом, а удачный отскок от подачи углового с правого фланга на 69-й минуте позволил Хендерсону нанести прицельный удар с лету в левый нижний угол со средней дистанции.

По сути, этим действием "красные" лишь закрепили то, к чему и так шло дело от момента их второго гола. Милану не хватило эмоций для того, чтобы выдать аналогичный первом тайму отрезок к 25 минут, поэтому счет на табло больше не менялся. В красивой и исключительно спортивной борьбе победу вновь одержал английский коллектив, но кубок чемпионов за нее, на этот раз, он не получит.

В следующем туре английский Ливерпуль сыграет в гостях у португальского Порту, а итальянский Милан на своем поле встретится с мадридским Атлетико.— Милан 3:2Томори, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 — Ребич, 42, Диас, 44Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон — Кейта (Тиаго, 71), Хендерсон (Милнер, 84), Фабиньо — Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Ориги (Мане, 63), Жота (Джонс, 70).Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Беннасер (Тонали, 71), Кессье — Салемакерс (Флоренци, 62), Браим Диас, Рафаэль Леау (Жиру, 62) — Ребич (Мальдини, 83).Предупреждения: Милнер — Беннасер, Диас