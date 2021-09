Роналду нокаутировал женщину-стюарда перед матчем с Янг Бойз

Перед игрой между Янг Бойз и Манчестер Юнайтед в рамках первого раунда группового этапа Лиги чемпионов произошел неприятный эпизод.

Криштиану Роналду на разминке попал мячом в женщину-стюарда, от чего та упала и потеряла сознание.

Cristiano Ronaldo knocked out a female steward during warming up before the match at Young Boys Bern stadium. 14.09.2021 pic.twitter.com/jO37lIB9y4