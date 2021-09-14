Роналду нокаутировал женщину-стюарда перед матчем с Янг Бойз

Португалец извинился перед работницей стадиона.

Перед игрой между Янг Бойз и Манчестер Юнайтед в рамках первого раунда группового этапа Лиги чемпионов произошел неприятный эпизод.

Криштиану Роналду на разминке попал мячом в женщину-стюарда, от чего та упала и потеряла сознание.

Cristiano Ronaldo knocked out a female steward during warming up before the match at Young Boys Bern stadium. 14.09.2021 pic.twitter.com/jO37lIB9y4 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 14, 2021

Футболист сразу же подбежал и извинился перед работницей стадиона. После матча португалец подарил ей памятную футболку.

Ronaldo gifted his shirt to the security guard after the full-time whistle 👏 pic.twitter.com/MOCoaw07sR — Manchester United Updates (@MUUpdates247) September 14, 2021

Отметим, что это не первый подобный инцидент с участием CR7. В мае 2011 года он мячом разбил нос фанату Реала. Тот также не остался без подарка от Криштиану.

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