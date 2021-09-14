Роналду нокаутировал женщину-стюарда перед матчем с Янг Бойз

Перед игрой между Янг Бойз и Манчестер Юнайтед в рамках первого раунда группового этапа Лиги чемпионов произошел неприятный эпизод.
Криштиану Роналду на разминке попал мячом в женщину-стюарда, от чего та упала и потеряла сознание.
Футболист сразу же подбежал и извинился перед работницей стадиона. После матча португалец подарил ей памятную футболку.
Отметим, что это не первый подобный инцидент с участием CR7. В мае 2011 года он мячом разбил нос фанату Реала. Тот также не остался без подарка от Криштиану.
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