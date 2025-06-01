Президент ПСЖ: Багато хто в нас не вірив, але ми довели, що можемо перемагати

Тріумф французького клубу.

Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився після перемоги над міланським Інтером (5:0) в фіналі Ліги чемпіонів. Його слова наводить RMC Sport.

"Ви завжди нас критикуєте. Ви сумніваєтеся в нас. Сьогодні ми довели, що можемо перемагати, ми чемпіони Європи! Ви можете пишатися нами у Франції. Ми грали за Францію, а не тільки за Париж. Ми пишаємося, у нас багато вболівальників.

Ми дякуємо тренеру, гравцям, Луїшу Кампушу (спортивний директор ПСЖ — прим.) і всім, хто нас підтримував. Багато хто не вірив ні в наш проект, ні в нашу інвестиційну міць. Сьогодні ми це довели. Ми чемпіони!

Ми не просто паризький клуб, ми французька команда, яка захищає французький прапор. У Франції багато великих клубів. У нас топ-ліга. Всі кажуть, що в нас тут немає якості, але в нас чудові гравці! Дубль Дезіре Дуе. Це неймовірно!

Я досі не вірю в це, чесно кажучи... Це мрія, яку мі здійснили", — заявив президент ПСЖ.