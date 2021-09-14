Роналду забил в 16 сезоне Лиги чемпионов подряд

Португалец поразил ворота Янг Бойз.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед в гостях уступил Янг Бойз со счетом 2:1.

На 13 минуте встречи после отличного паса от Бруну Фернандеша счет сумел открыть Криштиану Роналду.

Мало того, что этот мяч стал для португальца 135 в Лиге чемпионов. Он еще и забил в 16 сезоне Лиги чемпионов подряд.

На данный момент только три футболиста забивали в 16 сезонах ЛЧ подряд: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Карим Бензема.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду повторил рекорд по матчам в Лиге чемпионов и обновил рекорд результативности.