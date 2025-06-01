Ван Бастен і ван дер Ваарт розкритикували шоу Linkin Park перед фіналом Ліги чемпіонів

Легендарні футболісти обурені втручанням шоу-бізнесу у підготовку гравців до вирішального матчу.

Чемпіон Європи 1988 року та дворазовий тріумфатор Ліги чемпіонів Марко ван Бастен жорстко висловився щодо музичного шоу гурту Linkin Park, яке відбулося перед фінальним матчем Ліги чемпіонів. В ефірі програми Ziggo S нідерландець назвав виступ ганебним і неприйнятним з боку УЄФА.

За словами ван Бастена, такі розважальні елементи лише шкодять гравцям, які мають бути зосереджені на головному матчі сезону. Він порівняв дії УЄФА з підходом ФІФА та назвав шоу "абсолютним ідіотизмом".

До критики приєднався й інший відомий у минулому футболіст Рафаель ван дер Ваарт. Він зазначив, що через концерт "гравці втрачають ритм перед виходом на поле і змушені пів години чекати після розминки".

Гурт Linkin Park повернувся на сцену восени 2024 року після тривалої перерви, пов’язаної зі смертю фронтмена Честера Беннінгтона у 2017 році. У новому складі колектив виступає з вокалісткою Емілі Армстронг у рамках камбек-туру.