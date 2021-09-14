Цыганков: Считать очки будем потом

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков дал свой комментарий прямо перед матчем с Бенфикой.

Динамо сразится с Бенфикой в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Перед матчем против португальцев у одного из лидера киевлян Виктора Цыганкова спросили, на каком месте, по его мнению, Динамо окажется по итогам группового раунда.

"Давайте, будем смотреть на каждую игру и готовится к каждой игре. В прошлом году мы тоже много чего думали — кого можно обыгрывать и как. Каждый в команде будет стремиться сыграть лучшую игру, а считать очки будем потом", — сказал Цыганков в эфире Megogo.

Матч Динамо — Бенфика пройдет сегодня, 14 сентября, в Киеве. Начало встречи — в 22:00.

На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.