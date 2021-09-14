Буяльский и Яремчук выйдут в старте на матч Динамо Киев — Бенфика

14 сентября 2021

Виталий Буяльский (по центру), фото ФК Динамо Киев

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, в котором сыграют Динамо Киев и лиссабонская Бенфика.

Киевское Динамо начинает свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА домашним поединком против лиссабонской Бенфики.

После успешного матча против харьковского Металлист 1925 (2:0), Мирча Луческу решил использовать с первых минут вернувшихся в строй Николая Шапаренко и Виталия Буяльского.

Со стороны Жорже Жезуша отметим появление в центре нападения украинца Романа Яремчука.

Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Шкурин.

Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.

Бенфика: Влаходимос — Жилберто, Вертонген, Отаменди, Морато — Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу — Эвертон, Яремчук, Рафа Силва.

Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Фернандеш, Рамуш, Ферру.

Матч Динамо Киев — Бенфика начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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