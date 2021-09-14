Буяльский и Яремчук выйдут в старте на матч Динамо Киев — Бенфика

Киевское Динамо начинает свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА домашним поединком против лиссабонской Бенфики.
После успешного матча против харьковского Металлист 1925 (2:0), Мирча Луческу решил использовать с первых минут вернувшихся в строй Николая Шапаренко и Виталия Буяльского.
Со стороны Жорже Жезуша отметим появление в центре нападения украинца Романа Яремчука.
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Шкурин.
Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.
Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Фернандеш, Рамуш, Ферру.
Бенфика: Влаходимос — Жилберто, Вертонген, Отаменди, Морато — Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу — Эвертон, Яремчук, Рафа Силва.
Матч Динамо Киев — Бенфика начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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