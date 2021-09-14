лента новостей

21:03

Буяльский и Яремчук выйдут в старте на матч Динамо Киев — Бенфика

21:02

Депай и Люк Де Йонг сыграют в атаке Барселоны в матче против Баварии

20:53

Фантастический пас Фернандеша, очередной гол Роналду: как забивали первый гол на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22

20:40

Зальцбург заработал три пенальти в первом тайме матча против Севильи — два не реализовали

20:10

Криштиану Роналду повторил рекорд по матчам в Лиге чемпионов и обновил рекорд результативности

19:43

Читатели Football.ua не верят в успех Динамо в групповом раунде Лиги чемпионов

19:19

Роналду — в основе Манчестер Юнайтед на матч против Янг Бойз

19:10

Динамо Киев — Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

17:25

Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов против Шерифа

16:13

Шериф — Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов