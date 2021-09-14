Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Шерифом

Смотрите пресс-конференцию наставника "горняков" на Football.ua.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях встретится с молдавским Шерифом.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби вместе с защитником Марлоном прокомментирует предстоящий поединок на пресс-конференции. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция:

Напомним, что матч Шериф — Шахтер состоится в среду, 15 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.