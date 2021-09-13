лента новостей

13:10

Айтекин назначен главным арбитром матча Шериф — Шахтер в ЛЧ

11:00

Как украинские клубы с португальскими в футбол играли: исторический экскурс

13:57

Энтони Тэйлор — главный арбитр матча Динамо Киев — Бенфика

13:48

Соломон пропустит матч с Шерифом из-за религиозного праздника

11:01

Шериф — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

11:00

Динамо Киев — Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

14:43

Де Дзерби: Интер и Реал — это два великих клуба, но шесть очков в матчах с Шерифом нам также никто не подарит

08:25

Рамос пропустит стартовый матч ПСЖ в Лиге чемпионов

15:30

Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Шерифом

13:03

Нагельсманн — о матче против Барселоны: Любая команда будет лучше с Месси, чем без него