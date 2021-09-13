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Айтекин назначен главным арбитром матча Шериф — Шахтер в ЛЧ

13 сентября 2021

Дениз Айтекин. Фото Getty Images

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Шерифом обслужит немецкая бригада арбитров.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и Шерифом из Тирасполя обслужит немецкая бригада арбитров.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром встречи назначен именитый немецкий арбитр Дениз Айтекин.

Ассистентами будут соотечественники Кристиан Дитц и Штефан Лупп. Четвертым арбитром назначен Мартин Петерсен.

Стоит отметить, что на матче будет работать система VAR. Видеопомощниками арбитра будут Кристиан Дингерт и Маркус Синн.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится, в среду, 15 сентября, старт встречи запланирован на 19:45.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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