Айтекин назначен главным арбитром матча Шериф — Шахтер в ЛЧ

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и Шерифом из Тирасполя обслужит немецкая бригада арбитров.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром встречи назначен именитый немецкий арбитр Дениз Айтекин.
Ассистентами будут соотечественники Кристиан Дитц и Штефан Лупп. Четвертым арбитром назначен Мартин Петерсен.
Стоит отметить, что на матче будет работать система VAR. Видеопомощниками арбитра будут Кристиан Дингерт и Маркус Синн.
Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится, в среду, 15 сентября, старт встречи запланирован на 19:45.