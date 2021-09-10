Де Дзерби: Интер и Реал — это два великих клуба, но шесть очков в матчах с Шерифом нам также никто не подарит

Наставник Шахтера высказался о соперниках своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) 26 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой донецкий Шахтер попал в группу D вместе с миланским Интером (Италия), мадридским Реалом (Испания) и тираспольским Шерифом (Молдова).

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби высказался о будущих соперниках своей команды в самом престижном еврокубковом турнире.

"Мы будем играть и готовиться, зная, что Интер и Реал – это два великих клуба. Но в то же время мы должны понимать, что 6 очков в матчах с Шерифом никто нам не подарит, мы должны их завоевать. Думаю, нам доведется попотеть и в поединках с Шерифом, это будут сложные игры".

"Реал я часто упоминаю на пресс-конференциях, поскольку, когда я был еще ребенком, это была образцовая команда. Когда я вырос, эту роль взяла на себя уже Барселона сезона-2006/07. Глубже всего в памяти остаются детские впечатления, потому Реал я упоминаю, когда хочу привести пример великого клубаю На данном этапе это две равнозначные команды. Как у Реала, так и у Барселоны в составе огромное количество сильных игроков. У каждого из этих клубов начинается переходный период, поскольку в Барселоне больше нет Месси, а в Реале – Серхио Рамоса. Но это по-прежнему клубы, которые настраиваются только на победу".

"Реал и Интер также сменили своих тренеров, пополнились новыми футболистами. Если говорить об Интере, то сейчас эта команда сильно отличается от той, что была в прошлом году. Выиграв чемпионат, она обрела психологическую устойчивость. Посмотрим, что будет дальше. Перед матчами в Лиге чемпионов у нас есть еще встречи в чемпионате, потом будет поединок в Молдове с Шерифом, дважды мы сыграем с киевским Динамо – по разу в Суперкубке и чемпионате. Поэтому, перед тем как думать о матчах с Интером и Реалом, нужно уделить много внимания ближайшим поединкам".

"Как итальянский тренер, работающий за рубежом и получивший возможность приехать на матч Лиги чемпионов в свою родную страну, я получаю особое удовольствие. Не только я, но и моя семья и мой тренерский штаб. И вопрос не только в том, чтобы принять участие в таком важном поединке. Даже победу как таковую я не ставлю во главу угла. Для меня важно, чтобы команда показала футбол, который нравится мне. Само по себе присутствие на тренерской скамье в матче Лиги чемпионов не является для меня какой-то ценностью".

"Хотим успешно выступить во всех турнирах – в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. А для этого нужно максимально выкладываться на тренировках. В первую очередь со всеми футболистами в обойме, чтобы они были здоровы. И проводить более качественные матчи в сравнении с ответной игрой против Монако", — заявил Роберто Де Дзерби.