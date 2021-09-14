Коутиньо восстановился и готов сыграть против Баварии

14 сентября 2021

Филиппе Коутиньо, Getty Images

Бразильский хавбек пропустит девять месяцев из-за травмы колена.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо восстановился после травмы и готов принять участие в предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

Напомним, 29-летний бразилец травмировал колено, из-за чего пропустил девять месяцев. Ожидалось, что он сможет вернуться в апреле, но затем футболисту провели повторную операцию.

По информации источника, Филиппе восстановился и уже тренировался с "блаугранас" в общей группе.

Матч Барселона — Бавария состоится сегодня, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Источник: Marca

Команды
статьи по теме:
Барселона - Бавария, getty images 14 сентября 2021 Барселона — Бавария. Накануне
Филиппе Коутиньо. Фото Getty Images 21 августа 2021 Куман высказался о будущем Коутиньо в Барселоне
Рональд Куман, getty images 14 сентября 2021 Куман: Барселона в очень хорошей форме
Рональд Куман, фото getty images 20 августа 2021 Куман: Коутиньо — отличный игрок, я на него рассчитываю
Юлиан Нагельсманн, getty images 13 сентября 2021 Нагельсманн: Не считаю, что Барселона стала намного хуже из-за ухода Месси
 
 Rambler's Top100