Коутиньо восстановился и готов сыграть против Баварии

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо восстановился после травмы и готов принять участие в предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.
Напомним, 29-летний бразилец травмировал колено, из-за чего пропустил девять месяцев. Ожидалось, что он сможет вернуться в апреле, но затем футболисту провели повторную операцию.
По информации источника, Филиппе восстановился и уже тренировался с "блаугранас" в общей группе.
Матч Барселона — Бавария состоится сегодня, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.