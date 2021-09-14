Коутиньо восстановился и готов сыграть против Баварии

Бразильский хавбек пропустит девять месяцев из-за травмы колена.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо восстановился после травмы и готов принять участие в предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

Напомним, 29-летний бразилец травмировал колено, из-за чего пропустил девять месяцев. Ожидалось, что он сможет вернуться в апреле, но затем футболисту провели повторную операцию.

По информации источника, Филиппе восстановился и уже тренировался с "блаугранас" в общей группе.

Матч Барселона — Бавария состоится сегодня, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.