Куман: Барселона в очень хорошей форме

Главный тренер "сине-гранатовых" дал комментарий перед матчем Баварией.

Барселона сойдется в домашнем противостоянии с Баварией в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман дал комментарий перед матчем, отметив, что верит в победу своей команды.

"Мы знаем, насколько хороша Бавария. У них очень опытные и качественные игроки, и будет очень тяжело. Мы хотим выступать в Лиге чемпионов и играем дома. Мы постараемся добиться наилучшего результата. Думаю, это будет очень интересная игра.

Мы в очень хорошей форме. Мы готовы на 100 процентов. Вообще никаких проблем. Игроки тренировались, и в перерыве между сборными у нас есть время дать игрокам отдохнуть. Они готовы.

2:8? Это было год назад. Конечно, игроки пострадали в тот вечер, вы не можете такое забыть, мы не можем это изменить. Но мы собираемся подготовиться к игре как можно лучше и сделать так, чтобы 90 минут были напряженными. Конечно, мы можем победить. У нас есть хорошие игроки, и нам нужно использовать свой стиль, чтобы доставить трудности сопернику.

Продление моего контракта? Я не хочу об этом говорить. Я не буду говорить о своем контракте. Нет никаких условий. Все мы знаем, что такое Барселона. Все мы знаем, что что-то меняем в команде. Другое дело, мое будущее, это не важно. Главное — это клуб. Завтра у нас будет большой шанс выступить с заявлением, и это более важно, чем мое будущее", — приводит слова Кумана официальный сайт Барселоны.

Напомним, что матч Барселона — Бавария состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.