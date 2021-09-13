Нагельсманн: Не считаю, что Барселона стала намного хуже из-за ухода Месси

Немецкий тренер дал комментарий перед матчем против Барселоны.

Бавария сойдется в выездном противостоянии с Барселоной в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн не считает, что уход Лионеля Месси сильно ослабил Барселону.

"У них больше нет такого значимого человека, как Месси, но у них есть другие игроки, которые могут изменить игру. Мы готовы ко всему.

Я не считаю, что Барселона стала намного хуже. В любом случае, мы определенно хотим три очка", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Барселона — Бавария состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.