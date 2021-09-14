Барселона — Бавария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемпионов.

Барселона в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Баварию.

Барселона — Бавария

Вторник, 14 сентября, 22:00. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер (Англия). Трансляция на Megogo.

Барселона подходит к текущему матчу и сезону в целом после очень сложного трансферного окна. Каталонцы потеряли Лионеля Месси, переживали очень серьезные финансовые трудности, но все-таки смогли зарегистрировать всех игроков и довольно неплохо стартовали в розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Испании.

Перед Рональдом Куманом стоит очень непростая задача — ему нужно построить новую Барселону, без Месси. В его распоряжении множество талантливых молодых футболистов, которые многому могут научиться у оставшихся лидеров.

Важным фактором в данном матче может стать то, что "сине-гранатовые" последний раз играли в официальном поединке еще до международного перерыва. Встреча с Севильей была перенесена из-за того, что множество игроков из Южной Америки просто не успели вернуться в расположение команд.

Только вот вопросом остается то, как это повлияет на Барселону. С одной стороны — все игроки будут отдохнувшие, но с другой — матч-репетиция перед таким соперником был бы очень кстати.

Бавария, в свою очередь, традиционно грамотно провела лето. Усилила все нужные позиции без какого-либо шума, очень оперативно. Мюнхенцы уже не в первый раз "обокрали" одного из своих главных соперников на внутренней арене, подписав контракты с Юлианом Нагельсманном, Марселем Забитцером и Дайо Упамекано.

В процессе подготовки к сезону и на его старте команда имела некоторые проблемы в оборонительной линии, за что новый тренер Баварии очень много получал в прессе, но по ходу сезона виден прогресс. В прошлом туре чемпионата мюнхенцы разгромили РБ Лейпциг, не оставив сопернику никаких шансов (4:1).

Бавария, как и раньше, выглядит очень грозно. Настоящая машина, только вот водитель у нее уже другой. Атлетик из Бильбао показал, что Барселоне трудно справляться с неустанным прессингом соперника, а уж Юлиан Нагельсманн не лишит "сине-гранатовых" этого удовольствия.

Последний матч между этими командами завершился позорным поражением Барселоны со счетом 2:8. Поговаривают, что именно после того поединка Лионель Месси решил покинуть каталонский клуб. Очень интересно понаблюдать, что получится в этот раз, но статистика личных встреч всецело на стороне немецкого гранда.

Что касается кадровой ситуации, то Рональд Куман не сможет рассчитывать сразу на четырех игроков атаки - Дембеле, Фати, Брайтвейта и Агуэро. Под вопросом также участие Альбы. У Баварии можно отметить потерю Толиссо, Гнабри и Комана.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер-Штеген — Роберто, Араухо, Пике, Альба — Педри, Бускетс, Де Йонг — Коутиньо, Де Йонг, Депай

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Горецка — Мусиала, Мюллер, Сане — Левандовски

Не сыграют: Дембеле, Фати, Брайтвейт, Агуэро — Толиссо

Под вопросом: Дест, Альба — Гнабри, Коман

Интересные факты:

Бавария выиграла 19 из последних 21 матча (Лига чемпионов).

Бавария выиграла 5 из последних 6 матчей против Барселоны во всех соревнованиях.

Барселона забила более 2,5 голов в 5 из последних 6 матчей против Баварии во всех соревнованиях.

Бавария забила не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей против Барселоны во всех соревнованиях.

Барселона забила не менее 2 голов в последних 3 матчах против Баварии во всех соревнованиях.