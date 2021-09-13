Сидорчук: Попытаемся нивелировать сильные стороны Бенфики и сыграть на слабых

Футболист рассказал о первом матче в Лиге чемпионов.

Полузащитник Сергей Сидорчук оценил предстоящую встречу против Бенфики в Лиге чемпионов.

"Помню, что играли против Бенфики в группе Лиги чемпионов. Там был Пицци, который и сейчас играет. Но команда поменялась. Еще мы там пенальти не забили. Мы не расслаблены. Мистер не дает. Он повторяет о том, что расхлябанности нельзя допускать.

Эта игра, в которой нельзя нам терять очки. Все видели нашу группу и календарь. Завтра будет самая главная игра.

Два дня разбираем Бенфику. Знаем из сильные стороны и слабые тоже. Кого выделить? Отаменди сильный защитник. В атаке Жоао Марио могу выделить, Рафу. Хорошая команда. Попытаемся нивелировать сильные стороны и сыграть на слабых.

Перед игрой с Яремчуком не общались. Будет на него давление, шутили в сборной", — сказал Сидорчук.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бенфика состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.