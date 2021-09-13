Луческу: В этом розыгрыше Лиги чемпионов хотим сделать шаг вперед

Наставник Динамо ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского Динамо Мирача Луческу поделился ожиданиями перед игрой против Бенфики в групповом этапе Лиги чемпионов.

"У Бенфики классные игроки группы атаки. Рамос, Нуньес, Сеферович, Яремчук. Я не знаю, кто из них будет играть. Жезуш выпустит играть Яремчука? Я не знаю этого. Что касается соперника, то у него хороший период. Классный тренер, работает на высоком уровне 20-25 лет. Его команды борются за чемпионство везде, где бы он не тренировал. Знаю его хорошо.

Нас ожидает сложная игра. Надеемся на помощь со стороны фанатов. Ждем их в большом количестве. В Бенфике почти все игроки имеют опыт международных игр, матчей за топ-клубы мира. У нас есть молодые игроки, которые хотят себя показать. В этом году в ЛЧ мы хотим большего. Должны сделать шаг вперед. Завтра будет очень интересная игра. Нужна помощь болельщиков".

"По Буяльскому решение еще не принял. Зная его характер и его качества, если он будет играть, то на все сто процентов.

Витиньо? Бразильцам сложно, нужно время. Другая жизнь, другое место... Никто сразу не начинал играть. Илсиньо был чуть по старше, более опытным. Они должны играть не из-за того, что за них заплатили, а из-за того, что заслуживают. Витиньо — молодой и хороший игрок, его время придет. Еще с того времени, как я работал в Шахтере, Динамо покупало молодых и качественных футболистов из Бразилии. Но они играли три-четыре игры и садились на лавку. Это не правильно. У меня были футболисты, которые на третий год только начинали играть. Те, кто опытнее — решают исход матча".

"Шкурин? Ему тоже нужно время. Я им доволен. Он — динамичный футболист. Ждем и возвращения Рамиреса. До возвращения Беседина эти ребята должны лучше делать свою работу, чтобы иметь шансы закрепиться в составе", — сказал Луческу.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бенфика состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.