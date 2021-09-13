Монако
0
Шахтер
1
17 августа
22:00
Шериф
3
Динамо Загреб
0
17 августа
22:00
РБ Зальцбург
2
Брондбю
1
17 августа
22:00
Янг Бойз
3
Ференцварош
2
18 августа
22:00
Мальме
2
Лудогорец
0
18 августа
22:00
Бенфика
2
ПСВ
1
18 августа
22:00
Ференцварош
2
Янг Бойз
3
24 августа
22:00
Лудогорец
2
Мальме
1
24 августа
22:00
ПСВ
0
Бенфика
0
24 августа
22:00
Шахтер
2
Монако
2
25 августа
22:00
Динамо Загреб
0
Шериф
0
25 августа
22:00
Брондбю
1
РБ Зальцбург
2
25 августа
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Юнайтед
-
14 сентября
19:45
Севилья
-
РБ Зальцбург
-
14 сентября
19:45
Динамо Киев
-
Бенфика
-
14 сентября
22:00
Барселона
-
Бавария
-
14 сентября
22:00
Вильярреал
-
Аталанта
-
14 сентября
22:00
Лилль
-
Вольфсбург
-
14 сентября
22:00
Мальме
-
Ювентус
-
14 сентября
22:00
Челси
-
Зенит
-
14 сентября
22:00
Бешикташ
-
Боруссия Дортмунд
-
15 сентября
19:45
Шериф
-
Шахтер
-
15 сентября
19:45
Брюгге
-
ПСЖ
-
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
-
РБ Лейпциг
-
15 сентября
22:00
Ливерпуль
-
Милан
-
15 сентября
22:00
Атлетико
-
Порту
-
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Аякс
-
15 сентября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
15 сентября
22:00

Участие Буяльского в матче против Бенфики под вопросом

13 сентября 2021

Виталий Буяльский, ФК Динамо

Футболист может пропустить поединок Лиги чемпионов.

Участие полузащитника киевского Динамо Виталия Буяльского в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики под вопросом.

Футболист получил травму в игре за сборную Украины против Казахстана на синтетическом покрытии, однако уже приступил к тренировкам в общей группе футболистов Динамо.

"По Буяльскому решение еще не принял. Он провел первую тренировку вчера в общей группе. Но зная его характер, качества, то если он будет играть, то на все сто процентов", — сказал главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бенфика состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Источник: ФК Динамо (Киев)

Команды
статьи по теме:
фото ФК Динамо Киев 13 сентября 2021 Динамо Киев — Бенфика: прогноз на матч Лиги чемпионов
ЖОРЖЕ ЖЕЗУШ, GETTY IMAGES 13 сентября 2021 Жезуш: Ставлю Динамо на уровень с Барселоной и Баварией, против нас сыграет топ-клуб
Мирча Луческу, ФК Динамо 13 сентября 2021 Луческу: В этом розыгрыше Лиги чемпионов хотим сделать шаг вперед
 
 Rambler's Top100