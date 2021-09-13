Участие Буяльского в матче против Бенфики под вопросом

Футболист может пропустить поединок Лиги чемпионов.

Участие полузащитника киевского Динамо Виталия Буяльского в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики под вопросом.

Футболист получил травму в игре за сборную Украины против Казахстана на синтетическом покрытии, однако уже приступил к тренировкам в общей группе футболистов Динамо.

"По Буяльскому решение еще не принял. Он провел первую тренировку вчера в общей группе. Но зная его характер, качества, то если он будет играть, то на все сто процентов", — сказал главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бенфика состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.