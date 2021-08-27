Пятов: Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками

Голкипер Шахтера высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой донецкий Шахтер попал в группу D вместе с миланским Интером (Италия), мадридским Реалом (Испания) и тираспольским Шерифом (Молдова).

Вратарь "горняков" Андрей Пятов поделился эмоциями от результатов минувшей жеребьевки.

"Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.

Нельзя недооценивать Шериф. Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись", — заявил Пятов в программе Футбол NEWS.

Напомним, также стали известны соперники киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.