Стали известны группы Лиги чемпионов сезона-2021/22
26 августа 2021
Состоялась жеребьевка группового этапа турнира.
В Стамбуле завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22. Таким образом сформировались все группы.
Группа А
Манчестер Сити
ПСЖ
РБ Лейпциг
Брюгге
Группа В
Атлетико
Ливерпуль
Порту
Милан
Группа С
Спортинг
Боруссия Дортмунд
Аякс
Бешикташ
Группа D
Интер
Реал Мадрид
Шахтер Донецк
Шериф
Группа E
Бавария
Барселона
Бенфика
Динамо Киев
Группа F
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Янг Бойз
Группа G
Лилль
Севилья
РБ Зальцбург
Вольфсбург
Группа H
Челси
Ювентус
Зенит
Мальме