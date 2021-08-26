Стали известны группы Лиги чемпионов сезона-2021/22

26 августа 2021

УЕФА

Состоялась жеребьевка группового этапа турнира.

В Стамбуле завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22. Таким образом сформировались все группы.

Группа А

Манчестер Сити

ПСЖ

РБ Лейпциг

Брюгге

Группа В

Атлетико

Ливерпуль

Порту

Милан

Группа С

Спортинг

Боруссия Дортмунд

Аякс

Бешикташ

Группа D

Интер

Реал Мадрид

Шахтер Донецк

Шериф

Группа E

Бавария
Барселона
Бенфика
Динамо Киев

Группа F

Вильярреал

Манчестер Юнайтед

Аталанта

Янг Бойз

Группа G

Лилль
 
Севилья
 
РБ Зальцбург
 
Вольфсбург
 

Группа H

Челси

Ювентус

Зенит

Мальме

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