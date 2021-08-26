Динамо Киев узнало соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Команда Мирчи Луческу попала в квартет E.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.

По итогам жребия стали также известны оппоненты киевского Динамо, которое попало в группу E.

Группа E выглядит следующим образом:

Бавария Мюнхен (Германия)

Барселона (Испания)

Бенфика Лиссабон (Португалия)

Динамо Киев (Украина)

Напомним, также стали известны соперники донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.