Динамо Киев узнало соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.
По итогам жребия стали также известны оппоненты киевского Динамо, которое попало в группу E.
Группа E выглядит следующим образом:
Бавария Мюнхен (Германия)
Барселона (Испания)
Бенфика Лиссабон (Португалия)
Динамо Киев (Украина)
Напомним, также стали известны соперники донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.