Корниенко: Приятно вновь сыграть с такими командами

Защитник Шахтера Виктор Корниенко высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой донецкий Шахтер попал в группу D.

Горняки сыграют против миланского Интера, мадридского Реала и Шерифа, который возглавляет Юрий Вернидуб.

Защитник донецкой команды Виктор Корниенко поделился ожиданиями от матчей против мировых грандов, заявив, что приятно вновь сыграть с такими командами.

"Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона. Будем стараться выйти из группы. Приятно вновь сыграть с такими командами", — отметил Виктор в комментарии ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, также стали известны соперники киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.