Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Команда Роберто Де Дзерби попала в квартет D.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.

По итогам жребия стали также известны оппоненты донецкого Шахтера, который попал в группу D.

Группа D выглядит следующим образом:

Интер Милан (Италия)

Реал Мадрид (Испания)

Шахтер Донецк (Украина)

Шериф Тирасполь (Молдова)

Напомним, также стали известны соперники киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.