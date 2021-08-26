Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.
По итогам жребия стали также известны оппоненты донецкого Шахтера, который попал в группу D.
Группа D выглядит следующим образом:
Интер Милан (Италия)
Реал Мадрид (Испания)
Шахтер Донецк (Украина)
Шериф Тирасполь (Молдова)
Напомним, также стали известны соперники киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.