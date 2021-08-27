Вернидуб: Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется Шахтер

Наставник Шерифа высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой донецкий Шахтер попал в группу D вместе с миланским Интером (Италия), мадридским Реалом (Испания) и тираспольским Шерифом (Молдова).

Украинский специалист Юрий Вернидуб, возглавляющий Шериф, поделился эмоциями от результата жеребьевки.

"Интересная группа с грандами из Италии, Испании и Украины. Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется Шахтер — команда из моей страны.

Постараемся оказать конкуренцию. Я надеюсь и верю в ребят. Мы находимся в сказке и хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше", — приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Напомним, также стали известны соперники киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.