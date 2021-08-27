Дзанетти: Команды Де Дзерби демонстрируют интересный футбол

Вице-президент Интера высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой донецкий Шахтер попал в группу D вместе с миланским Интером (Италия), мадридским Реалом (Испания) и тираспольским Шерифом (Молдова).

Президент "нерадзурри" Хавьер Дзанетти поделился эмоциями от результатов минувшей жеребьевки, оценив хорошего знакомого своей команды — Шахтер.

"Нам хорошо знаком тренер Шахтера Де Дзерби благодаря его успешной работе в Сассуоло. Его команды демонстрируют интересный футбол. Он, в свою очередь, хорошо знает нас. Предстоит крайне непростая игра", — приводит слова Дзанетти пресс-служба УЕФА.

Напомним, также стали известны соперники киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.