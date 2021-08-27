Суркис — о соперниках Динамо в Лиге чемпионов: Такие группы принято называть "группами смерти"

Президент столичного клуба высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой киевское Динамо попало в квартет E вместе с мюнхенской Баварией (Германия), каталонской Барселоной (Испания) и лиссабонской Бенфикой (Португалия).

Президент "бело-синих" Игорь Суркис поделился эмоциями от результатов минувшей жеребьевки, оценив будущих соперников своей команды.

"Такие группы принято называть "группами смерти", но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское Динамо имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате".

"Если вкратце, то Бавария — это одна из сильнейших команд Европы, Барселона — это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любых раскладах каталонцы входят в число лучших команд континента. Бенфика — это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции".

"В прошлом году наша команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мы ждем тяжелейшие поединки в каждом туре, Динамо будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира".

"Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков. Если все будет нормально, ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, то максимальное количество болельщиков, которым будет разрешен проход на стадион, организуют сильнейшую поддержку Динамо. Это будет одним из наших козырей, настоящий 12-й игрок в борьбе против европейских грандов".

"Роман Яремчук против Динамо? Тут не надо искать дополнительную мотивацию ни для Романа, ни для нашего клуба. Динамо дало ему дорогу в большой футбол, в свое время мы приняли правильное решение, отпустив Яремчука в иностранный клуб, он получил возможность для развития и стал тем, кем является сейчас. Желаю Роману как можно больше забитых голов за национальную сборную и в любом матче Бенфики, кроме поединка против Динамо", — приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, также стали известны соперники донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.