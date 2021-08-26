В Лиге чемпионов установлен рекорд по количеству игроков из США

26 августа 2021

Брендан Эронсон, Getty Images

В нынешнем сезоне на групповом этапе турнира смогут сыграть 12 футболистов из США.

Вчера, 25 августа, Зальцбург по итогам двухматчевой дуэли прошел Брондбю в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.

В составе австрийской команды выступает полузащитник Брендан Эронсон и он стал 12-м американцем, который сможет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. Это будет рекордное количество американцев в европейском турнире, о чем сообщает твиттер сборной США.

Помимо Эронсона США в турнире будут представлять Тайлер Адамс (Лейпциг), Джон Брукс (Вольфсбург), Джованни Рейна (Боруссия Д), Крис Ричардс (Бавария), Кристиан Пулишич (Челси), Зак Стеффен (Манчестер Сити), Сержиньо Дест (Барселона), Уэстон Маккени (Ювентус), Оуэн Отасови (Брюгге), Джордан Сибачу (Янг Бойз) и Тимоти Веа (Лилль).

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