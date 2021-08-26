Определились все корзины жеребьевки Лиги чемпионов

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа.

По итогам результатов всех ответных поединков раунда плей-офф Лиги чемпионов, стали известны все корзины предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов на сезон-2021/22.

Напомним, перед жеребьевкой группового этапа команды разделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии). Остальные команды будут распределены по корзинам 2-4 в соответствии с клубным рейтингом.

26 команд напрямую квалифицировались в групповой этап: Динамо К, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Атлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильярреал, Интер, Милан, Аталанта, Ювентус, Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Вольфсбург, Лилль, ПСЖ, Спортинг Л, Порту, Зенит, Брюгге, Аякс и Бешикташ.

Три команды завоевали право сыграть в группе в матчах стадии плей-офф, завершившихся во вторник, 24 августа — Бенфика, Мальме и Янг Бойз. Еще три команды определились сегодня, 25 августа — РБ Зальцбург, Шериф и Шахтер.

Корзина 1: Челси, Вильяреал, Бавария, Манчестер Сити, Атлетико, Интер, Спортинг, Лилль.

Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.

Корзина 3: Аталанта, Аякс, Лейпциг, Порту, Зенит, Зальцбург, Бенфика, Шахтер.

Корзина 4: Милан, Вольфсбург, Бешикташ, Динамо Киев, Брюгге, Янг Бойз, Мольде, Шериф.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа в Стамбуле и начнется в 19:00 по киевскому времени.