Лаже — після нічиї з Фенербахче: Скільки ударів суперник завдав до 70-ї хвилини?

Португальці були ближчими до перемоги?

Головний тренер лісабонської Бенфіки Бруну Лаже висловився про нічийний результат першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів зі стамбульським Фенербахче (0:0). Його слова наводить A Bola.

"Скільки ударів Фенербахче завдав до 70-ї хвилини? Ми грали з двома дуже швидкими гравцями в атаці, які могли створювати проблеми для суперника.

Кожен матч має свою історію. Ми готувалися до того, щоб контролювати гру як з м'ячем, так і без нього. Ми хотіли створювати більше моментів – і це було нашим завданням.

Після 70-ї хвилини (Бенфіка залишилася в меншості після вилучення Флорентіну — прим.) суперник почав більше ризикувати. У центрі поля з'явився простір, але ми випустили нападника, щоб спробувати створити небезпеку в атаці. Фенербахче дуже сильний у перехідних фазах, і таким чином ми хотіли контролювати гру.

Ми знаходимося в раунді плей-оф. Наші вболівальники повинні допомогти нам перемогти у Тондели в чемпіонаті Португалії і у Фенербахче в матчі-відповіді", – сказав Лаже.

Зазначимо, що Анатолій Трубін вийшов в стартовому складі "орлів" та в черговий раз відіграв "на нуль".