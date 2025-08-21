Моурінью прокоментував нічию Фенербахче з Бенфікою: Вони досягли свого

Португальський тренер похвалив стратегічну гру суперника та визнав власний досвід оборонних схем.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував нульову нічию з Бенфікою у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

"Ми грали проти команди, яка хотіла зіграти внічию. І Бенфіці це вдалося. Суперник досяг стратегічно бажаного результату, зігравши в п'ятьох захисників.

Нічого не маю проти їхнього оборонного стилю і не збираюся критикувати за це. Колись я і сам використав десять людей в обороні проти Барселони", — сказав португалець.

У матчі український воротар Бенфіки Анатолій Трубін відзначився шістьма сейвами, допомігши команді втримати нічию.