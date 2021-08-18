Чуамени: Мы поедем в Харьков, чтобы побеждать

Футболист — об игре против "горняков".

Полузащитник Монако Орелиен Чуамени прокомментировал поражение о Шахтера в рамках плей-офф квалификации ЛЧ.

"Нам не хватило точности в заключительной трети матча. Мы не смогли сыграть в свою игру с самого начала матча, нас немного застали врасплох. Но после этого мы стали лучше. Посмотрим, что мы можем улучшить.

Мы поедем в Харьков, чтобы побеждать. Если мы все сделаем хорошо, у нас все получится, но есть определенные вещи, которые нам нужно исправить в первую очередь", — сказал Чуамени.

Видео гола и обзор матча Монако — Шахтер можно смотреть на Football.ua.

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