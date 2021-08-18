Сидибе: Мы проиграли первый тайм, но впереди второй в Харькове

Футболист оценил первую игру против Шахтера.

Защитник Монако Джибриль Сидибе прокомментировал поражение от Шахтера в рамках первого матча плей-офф квалификации ЛЧ.

"Мы проиграли первую половину, можно сказать, но теперь у нас есть вторая в Харькове. Мы должны смотреть на то, что пошло не так, продолжать делать то, что мы сделали правильно, и мы попробуем квалифицироваться в ЛЧ.

С Шахтером было сложно, особенно в первые 20 минут, когда мы проявили к ним слишком много уважения. Они владели мячом, но затем мы повысили нашу интенсивность, больше играли на их половине и создали несколько хороших моментов. Матчи на этом уровне решают детали, но мы все еще верим", — сказал Сидибе.

Видео гола и обзор матча Монако — Шахтер можно смотреть на Football.ua.

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