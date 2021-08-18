"Низкий поклон и аплодисменты Трубину", — реакция французских СМИ на поражение Монако от Шахтера

Football.ua сделал обзор реакции французской прессы на прошедший поединок ЛЧ.

Донецкий Шахтер в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде сумел одолеть Монако со счетом 0:1.

На 19 минуте французских болельщиков шокировал новичок "горняков" Педриньо. И шокировал он не только фанатов, а и защитников Монако своим сольным проходом, который завершился взятием ворот — единственным в матче.

Французская пресса не могла оставить без внимания данный поединок. Все пишут о том, что для Монако миссия прохода в групповой этап Лиги чемпионов была непростой, а сейчас ситуация намного усложнилась.

Lequipe отмечает гол Педриньо: "Он с дерзкой легкостью проник в штрафную Монако и обманул третьего голкипера клуба из княжества Радослава Майецки".

По их версии, лучшим игроком матча, как не странно, стал Анатолий Трубин. "Бывают ночи, когда некоторые игроки пребывают в благодатном состоянии. В Монако это был страж ворот Шахтера. Анатолий Трубин просто возмутил игроков из Монако.

Бен Йеддер, Чуамени и Головин несколько раз пытались пробить 20-летнего голкипера. Шахтер обязан поблагодарить своего вратаря. Такой уровень выступлений абсолютно понятен, ведь Трубин вошел в список 50 лучших игроков младше 20 лет".

Монако почти лишился шансов на выход в группу Лиги чемпионов. Так считает авторитетное издание Le Parisien.

По мнению журналистов издания, "монегаски" провалились, ведь не сумел контролировать игру на протяжении всех 90 минут. Монако потерпел совершенно логичное поражение со счетом 1:0, которое отбрасывает их к стенке.

Также, как и Lequipe, Le Parisien восхищается игрой вратаря Шахтера Анатолия Трубина. "Ни Головин, ни Бен Йеддер, ни Боаду не сумели пробить молодого вратаря. Аплодисменты Трубину, низкий поклон".

Издание Europa1, в свою очередь, считает, что Монако не повезло, так как именно они контролировали игру во втором тайме, но не смогли забить.

"Несмотря на очень сильное доминирование во втором тайме, Монако слишком робко начал матч, что было причиной проигрышу дома донецкому Шахтеру. Виной всему стало плохо контролируемое начало матча и, конечно же, неимение уровня профессионализма, которого требует Лига чемпионов".

"Молодым игрокам "монегасков" предстоит добиться в Украине того, чего они не смогли сделать на стадионе Луи-II: забить".

"Чтобы пройти — нужно совершить подвиг", — такое заключение от журналистов Europa1.

Похожего мнения придерживается и популярное издание RMC Sport. "Доминируя, но неэффективно, Монако дорого заплатил за неудачное начало матча. Через неделю нам предстоит побороться за победу в Украине, чтобы выйти в групповой этап".

"Монегаски", по их мнению, были очень удивлены активностью и агрессивной игрой украинцев. Сильно прессинговав, держа мяч высоко, Шахтер чудесным образом применил стиль игры, присущий Роберто де Дзерби.

"Наказание не заставило себя ждать: Педриньо, пройдя между двумя центральными защитниками, завершил свой великолепный одиночный рейд открытием счета".

Но, в отличии от других СМИ, они верят в положительный результат на выезде. "Да, любые голы на выезде в Украине не будут засчитываться, как это было раньше. Но, учитывая динамику первого матча, остаются надежды на победу в следующую среду".

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