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25 августа
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Монако
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25 августа
22:00

Траоре: Одного длинного хорошего сезона хватит, чтобы запомнили мое имя и лицо

16 августа 2021

Лассина Траоре, фото Шахтер

Нападающий "горняков" дал комментарий перед матчем.

Шахтер сойдется в первом противостоянии против французского Монако в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 17 августа, на стадионе Луи II.

Нападающий "горняков" Лассина Траоре не решился выделить кого-то из состава "монегасков".

"Очень трудно выделить кого-то из Монако. Много молодых футболистов, но есть и опытные, как Бен-Йеддер. Очень хорошая команда. У каждой команды свои аргументы в этом двухматчевом противостоянии. Посмотрим, кто окажется сильнее".

Далее произошел курьезный момент. Французский журналист спросил у Траоре: "Как вам период пребывания в Монако"? Имелся ввиду другой Ласина Траоре, который ранее играл за "монегасков.

"Тот Ласина Траоре был ивуариец, а я из Буркина-Фасо.

Сколько нужно сезонов и голов, чтобы меня ни с кем не путали? Я думаю, что одного длинного хорошего сезона хватит, чтобы запомнили мое имя и лицо.

Работа в Шахтере? Как только подписал контракт, полностью выкладывался на тренировках. Пытался реализовывать те моменты, которые предоставлялись. Сделаю все возможное, чтобы продолжить так работать", — сказал Траоре на пресс-конференции.

Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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