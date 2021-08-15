Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает встреча против Монако, который стал "бронзовым" призером Франции по итогам прошлого сезона.

Удастся ли "горнякам" увеличить свои шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Монако — Шахтер вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 17 августа в 22:00 по киевскому времени.

Монако — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Что говорили перед матчем?

Дарио Срна, директор по футболу Шахтера:

"Ковач — хитрый хорват из Германии. Он сказал, что Шахтер сильнее Монако. Я скажу, что Монако сильнее Шахтера (смеется).

В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на Монако. Был хорошим футболистом, теперь — хороший тренер.

Монако — команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове".

Нико Ковач, главный тренер Монако:

"В прошлом сезоне мы увидели, какая это была классная команда, они дважды обыграли Реал, у них много бразильских игроков, с новым тренером Роберто Де Дзерби. Это самая сложная команда, с которой нам придется встречаться в плей-офф.

Они фавориты, но мы верим в свои силы, в свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы счастливы сыграть в этом матче".

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Нико Ковача.