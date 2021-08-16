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10 августа
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10 августа
21:00
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Монако
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25 августа
22:00

Монако — Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

16 августа 2021

фото ФК Шахтер Донецк

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Шахтер сойдется в первом противостоянии против французского Монако в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 17 августа, на стадионе Луи II.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Нико Ковача.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Монако — Шахтер на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

Что говорили перед матчем?

Дарио Срна, директор по футболу Шахтера:

"Ковач — хитрый хорват из Германии. Он сказал, что Шахтер сильнее Монако. Я скажу, что Монако сильнее Шахтера (смеется).

В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на Монако. Был хорошим футболистом, теперь — хороший тренер.

Монако — команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове".

Нико Ковач, главный тренер Монако:

"В прошлом сезоне мы увидели, какая это была классная команда, они дважды обыграли Реал, у них много бразильских игроков, с новым тренером Роберто Де Дзерби. Это самая сложная команда, с которой нам придется встречаться в плей-офф.

Они фавориты, но мы верим в свои силы, в свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы счастливы сыграть в этом матче".

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