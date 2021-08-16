Де Дзерби: Ковач сказал, что Шахтер — фаворит матча? В Италии так говорят, когда хитрят

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби дал комментарий перед матчем.

Шахтер сойдется в первом противостоянии против французского Монако в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 17 августа, на стадионе Луи II.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби дал комментарий перед матчем, рассказав о том, кого считает фаворитом встречи, состоянии Педриньо и переживаниях перед игрой.

"Монако очень много забивает со стандартов и применят высокий прессинг? Конечно, стандарты это очень опасные ситуации, которые мы рассматривали, но мы должны играть внимательно. Монако — очень сильная команда, как и Шахтер. Мы будем играть два матча очень внимательно, потому что квалификация очень сложная.

17 игроков Шахтера в возрасте до 23 лет, готовы ли они давать результат? Не думаю, что существуют молодые или старые футболисты. Для меня существуют только сильные и нет. Конечно, я всегда выбираю тех, кто заслуживает играть.

Педриньо? Все игроки чувствуют себя хорошо, все прилетели сюда. Сегодня и завтра буду еще смотреть, кто будет играть в стартовом составе".

"Почему Степаненко проигрывает конкуренцию? Я очень доволен Тарасом и его уровнем тренировок. Он не играл против Генка, потому что мне нужны были футболисты с физическими характеристиками как у Майкона и Маркоса Антонио. Степаненко — тот футболист, который может играть в стартовом составе, как и Алан Патрик. Не имеет значения, Лига чемпионов это или УПЛ, все эти футболисты для меня ключевые".

Ковач сказал, что Шахтер — фаворит матча? В Италии так говорят, когда хитрят. Обычно — это наоборот. Посмотрим завтра на результат, был он прав или нет.

Переживания из-за недостатка опыта в Лиге чемпионов? Единственный стресс и переживание — передать футболистам всю информацию, которая им нужна. Следующий матч важен для меня, как и игры УПЛ. Тренировать очень сложно, но я могу чему-то научиться от футболистов. Буду готовиться к матчу с энтузиазмом и страстью".

Как буду играть против Ковача? Завтра сложный матч, фаворита нет. Будет сложная игра для всех. И Монако — сильная команда, и Шахтер. У нас есть философия, это понятно. Отдадим все силы, чтобы попасть в групповой этап", — сказал итальянец на пресс-конференции.

Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.