Матвиенко: Должны у себя дома добыть хорошую победу

10 августа 2021

Николай Матвиенко, ФК ШАхтер

Футболист рассказал об игре против Генка.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал предстоящий матч квалификации ЛЧ против Генка.

"Тренерский штаб даст понять, как мы будем вести игру. Мы всегда хотим показывать свой футбол: контролировать мяч, наслаждаться футболом.

Думаю, что у нас должно получиться. Должны у себя дома добыть хорошую победу", — сказал Матвиенко.

Напомним, ответная игра между Шахтером и Генком пройдет завтра, 10 августа, в 20:30. На Football.ua будет доступная текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра в Бельгии закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Телеканал Футбол

Команды
статьи по теме:
Генк — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк 09 августа 2021 Матчи недели: ответная игра Шахтера и громкие матчи на старте сезона в Испании и Англии
Пол Онуачу, ФК Шахтер 09 августа 2021 Онуачу: В первую очередь мы здесь, чтобы победить Шахтер
Джон ван ден Бром © Photo News 09 августа 2021 Тренер Генка: Мы показали, что можем создать проблемы для Шахтера
Шахтер — Генк 09 августа 2021 Шахтер — Генк: где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер — Генк 09 августа 2021 Шахтер — Генк: прогноз на матч Лиги чемпионов
 
 Rambler's Top100