Матвиенко: Должны у себя дома добыть хорошую победу

Футболист рассказал об игре против Генка.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал предстоящий матч квалификации ЛЧ против Генка.

"Тренерский штаб даст понять, как мы будем вести игру. Мы всегда хотим показывать свой футбол: контролировать мяч, наслаждаться футболом.

Думаю, что у нас должно получиться. Должны у себя дома добыть хорошую победу", — сказал Матвиенко.

Напомним, ответная игра между Шахтером и Генком пройдет завтра, 10 августа, в 20:30. На Football.ua будет доступная текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра в Бельгии закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

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