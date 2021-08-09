Шахтер — Генк: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает ответный поединок в рамках Лиги чемпионов.

Шахтер сойдется в ответном противостоянии с Генком в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 10 августа, на киевском стадионе НСК Олимпийский.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 20:25, а непосредственно сам матч – в 20:30.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто де Дзерби.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Шахтер — Генк на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

Что говорили перед матчем?

Роберто Де Дзерби, тренер Шахтера:

"Я пересмотрел встречу с Генком, когда мы прилетели из Бельгии. Самое главное – играть так, как в первых трех поединках. Внимательно смотреть, как действует соперник. В особенности не терять мяч в самых опасных позициях. И, конечно, забивать, когда появляются шансы".

"Поражение от Александрии? Я уже сказал сразу после матча: не существует хороших и плохих поражений. Любое поражение – это очень больно. Я много говорил с командой, сразу сказал футболистам, что мне не понравилось. Мы готовимся к поединку именно как я хочу. Не говорю о технических и тактических ситуациях. Для меня самое главное, что ментально мы готовы. Уверен, так и будет. Конечно же, не стану рассказывать вам, что мы обсудили в раздевалке с ребятами. Считаю, у нас очень сильная команда. Не существует разделения матчей на сложные и легкие: когда ребята надевают футболки Шахтера, нужно всегда отдавать максимум возможного".