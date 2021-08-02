Шахтер узнал потенциального соперника по плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

Как и ожидалось, легкого пути дончанам не предвидится.

2 августа в Швейцарском городе Ньон в Доме европейского футбола состоялась церемония жеребьевки раунда плей-офф квалификации ко групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, в котором имеет шанс принять участие донецкий Шахтер.

Коллективу Роберто Де Дзерби, для начала, необходимо в двухматчевом поединке разобраться с бельгийским Генком на предыдущей стадии состязаний, в то время как организаторы турнира уже подготовили для "горняков" пару потенциальных соперников.

Дончане принимают участие в Пути представителей лиг, поэтому имели шанс получить сильнейшего из пары ПСВ — Мидтьюлланд либо победителя дуэли Монако — Спарта Прага. Пара Бенфика — Спартак Москва была недоступна для жребия украинской команды по политическим соображениям.

В итоге, донецкому Шахтеру, в случае успеха в третьем раунде, предстоит сразиться с наиболее успешной командой из пары Монако — Спарта Прага.

Матчи запланированы на 1/18 и 24/25 августа соответственно.

Напомним, что уже 3 августа команда Де Дзерби сыграет первый матч против бельгийского Генка на поле соперников. Начало в 21:00 по киевскому времени.