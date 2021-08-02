Де Дзерби: Мы играем против сильной команды, но уверены, что победим и пройдем дальше

Специалист рассказал о предстоящей игре в отборе к ЛЧ.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал предстоящий матч против Генка в отборе к Лиги чемпионов.

"Я всегда нервничаю, но уверен в себе и в своей команде. Мы играем против сильной команды, но уверены, что победим и пройдем дальше. Мы посмотрели все матчи Генка в этом сезоне. У них сильные и быстрые футболисты. Но, как и у всех, есть свои плюсы и минусы.

Завтра будут играть самые лучшие футболисты. Что касается УПЛ, то конечно, четверо украинцев должны играть. Но последние матчи и Степаненко, и Митвиенко, и Корниенко играли хорошо. Если украинцы будут лучше, то будут играть все украинцы. Завтра посмотрим, каких игроков я выберу".

"В УПЛ много команд играет на контратаках. Генк — более открытая команда. Когда теряешь мяч — это риск контратак. Но мы готовы к таким ситуациям. Думаю ли я, что из-за потери очков Генк потерял уверенность? Нет! Одно — это играть в чемпионате, но игры в еврокубках — совершенно другое. У них есть уверенность в себе, ничего не поменялось.

Кривцов полетел на матч, но в старте не выйдет. Возможно, он сыграет в ответном матче. У нашей команды есть определенный менталитет. Когда игроки надевают футболку Шахтера, они знают что делать."

Напомним, что матч Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа, в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.